Для гарнира повар использовал соцветия брокколи и черри. Однако вы можете выбирать овощи по своему вкусу.
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Как вкусно приготовить скумбрию
- Время: 35 минут
- Порций: 1
Приготовление:
- Скумбрию зачистьте от косточек и замаринуйте в специях, соевом соусе, оливковом масле и бальзамическом соусе.
- Выложите на противень. Добавьте брокколи и томаты. Запекайте 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
- Для соуса мелко нашинкуйте чили, петрушку, оливковое масло, цедру и сок лайма, а также соль и перец по вкусу.
- Готовое блюдо полейте соусом и подавайте.