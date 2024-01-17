Для гарнира повар использовал соцветия брокколи и черри. Однако вы можете выбирать овощи по своему вкусу.

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Как вкусно приготовить скумбрию

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 1 скумбрия;

– половина чайной ложки специй для рыбы;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– 1 столовая ложка бальзамического соуса;

– 1 чайная ложка оливкового масла для маринада и 3 столовых для соуса;

– 1 столовая ложка перца чили;

– цедра половины лайма;

– сок половины лайма;

– 3 веточки петрушки;

– соль, перец по вкусу;

– брокколи и томаты черри для гарнира.

Приготовление:

Скумбрию зачистьте от косточек и замаринуйте в специях, соевом соусе, оливковом масле и бальзамическом соусе. Выложите на противень. Добавьте брокколи и томаты. Запекайте 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Для соуса мелко нашинкуйте чили, петрушку, оливковое масло, цедру и сок лайма, а также соль и перец по вкусу. Готовое блюдо полейте соусом и подавайте.

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