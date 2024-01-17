Для гарнира повар использовал соцветия брокколи и черри. Однако вы можете выбирать овощи по своему вкусу.

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Как вкусно приготовить скумбрию

  • Время: 35 минут
  • Порций: 1

Приготовление:

  1. Скумбрию зачистьте от косточек и замаринуйте в специях, соевом соусе, оливковом масле и бальзамическом соусе.
  2. Выложите на противень. Добавьте брокколи и томаты. Запекайте 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
  3. Для соуса мелко нашинкуйте чили, петрушку, оливковое масло, цедру и сок лайма, а также соль и перец по вкусу.
  4. Готовое блюдо полейте соусом и подавайте.