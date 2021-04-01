Нереально вкусный и ароматный кекс по рецепту Лизы Глинской уже ждет когда вы его приготовите!

Если вы любите полакомиться сладеньким – этот рецепт точно для вас! Кстати, кекс полностью постный, поэтому вы можете употреблять его не задумываясь.

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Лиза Глинская уверена, что рецепт вкусного постного кекса из тыквы и фиников понравится каждому члену вашей семьи, а для его приготовления вам нужны обычные ингредиенты.

Рецепт постного кекса

Ингредиенты:

– 200 г муки;

– 200 г натертой тыквы;

– 70 г сахара;

– 70 мл растительного масла;

– 80 мл апельсинового фреша;

– цедра одного апельсина;

– 10 г разрыхлителя;

– 50 г фиников;

– 30 г миндальных хлопьев.

Нарежьте финики мелкими кусочками, предварительно удалите с них косточки. В большой миске смешайте цедру и сок апельсина, сахар, натертую на мелкой терке тыкву и масло. Добавьте к массе финики и перемешайте. Смешайте муку с разрыхлителем и добавьте к общей массе. Тщательно вымешайте тесто для кекса. Смажьте форму для выпекания кекса маслом, выложите в нее миндальные хлопья и сверху тесто. Выпекайте кекс в разогретой до 170 градусов духовке 40 – 50 минут. Готовый кекс выньте из формы, пока он еще горячий. Охладите кекс при комнатной температуре. Заверните кекс в слой пищевой пленки и оставьте на ночь "отдохнуть". Утром нарежьте кекс на кусочки и подавайте к столу.

Рецепт кекса из тыквы и фиников – видео: