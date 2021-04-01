Рецепт постного тыквенного кекса с финиками от кондитера Лизы Глинской
Нереально вкусный и ароматный кекс по рецепту Лизы Глинской уже ждет когда вы его приготовите!
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Если вы любите полакомиться сладеньким – этот рецепт точно для вас! Кстати, кекс полностью постный, поэтому вы можете употреблять его не задумываясь.
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Лиза Глинская уверена, что рецепт вкусного постного кекса из тыквы и фиников понравится каждому члену вашей семьи, а для его приготовления вам нужны обычные ингредиенты.
Рецепт постного кекса
- Нарежьте финики мелкими кусочками, предварительно удалите с них косточки.
- В большой миске смешайте цедру и сок апельсина, сахар, натертую на мелкой терке тыкву и масло.
- Добавьте к массе финики и перемешайте.
- Смешайте муку с разрыхлителем и добавьте к общей массе. Тщательно вымешайте тесто для кекса.
- Смажьте форму для выпекания кекса маслом, выложите в нее миндальные хлопья и сверху тесто.
- Выпекайте кекс в разогретой до 170 градусов духовке 40 – 50 минут.
- Готовый кекс выньте из формы, пока он еще горячий.
- Охладите кекс при комнатной температуре.
- Заверните кекс в слой пищевой пленки и оставьте на ночь "отдохнуть". Утром нарежьте кекс на кусочки и подавайте к столу.
Рецепт кекса из тыквы и фиников – видео:
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