Харчуватися смачно та корисно можливо, і ваша фігура не постраждає. Смачні та пухкі панкейки з рисового борошна стануть не тільки вашими улюбленими, а й вашої родини.

Панкейки можуть бути корисними, якщо готувати їх з правильних інгредієнтів: рисового борошна та на кокосовій олії.

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Чудовий варіант для сніданку, до речі панкейки виходять не жирні, тому вони ідеальні для дитячого харчування.

Рецепт панкейків

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 3 ст. л цукру;

– ¼ ч. л солі;

– 2 ст. л рослинної олії на ваш смак;

– 250 мл молока;

– 200 г борошна;

– 1 ч. л розпушувача для тіста.