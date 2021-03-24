Рецепт пухлых панкейков от Кати Песковой
Невероятные панкейки по рецепту Екатерины Песковой понравятся каждому члену вашей семьи!
Источник:инстаграм Кати Песковой
Катя Пескова – успешная кондитерка, владелица кондитерской и суперфиналистка 1 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".
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Панкейк по рецепту Екатерины Песковой выйдут очень пухлыми и нежными, а подавать к столу их можно как с кленовым сиропом, так и с медом.
Рецепт панкейков на молоке
- В миске смешайте все сухие ингредиенты: муку, сахар, соль и разрыхлитель.
- Сливочное масло растопите в молоке, но не доводите до кипения. Добавьте жидкость к сухим ингредиентам и перемешайте.
- Добавьте яйца, цедру апельсина в тесто и перемешайте венчиком до однородной консистенции. Оставьте тесто настояться в холодильнике около часа.
- Разогрейте сковороду с каплей масла и обжаривайте капкейки с обеих сторон до готовности.
Приятного аппетита!
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