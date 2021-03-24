Невероятные панкейки по рецепту Екатерины Песковой понравятся каждому члену вашей семьи!

Катя Пескова – успешная кондитерка, владелица кондитерской и суперфиналистка 1 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

Читайте также Рецепт ажурных дрожжевых блинчиков на молоке от Владимира Ярославского

Панкейк по рецепту Екатерины Песковой выйдут очень пухлыми и нежными, а подавать к столу их можно как с кленовым сиропом, так и с медом.

Рецепт панкейков на молоке

Ингредиенты:

– 200 г муки;

– 75 г сахара,

– 1 г соли;

– 5 г разрыхлителя;

– 4 яйца;

– 250 г молока

– 50 г сливочного масла;

– масло,

– цедра апельсина.

В миске смешайте все сухие ингредиенты: муку, сахар, соль и разрыхлитель. Сливочное масло растопите в молоке, но не доводите до кипения. Добавьте жидкость к сухим ингредиентам и перемешайте. Добавьте яйца, цедру апельсина в тесто и перемешайте венчиком до однородной консистенции. Оставьте тесто настояться в холодильнике около часа. Разогрейте сковороду с каплей масла и обжаривайте капкейки с обеих сторон до готовности.

Приятного аппетита!