Неймовірні панкейки за рецептом Катерини Пєскової сподобаються кожному члену вашої родини!

Катя Пєскова – успішна кондитерка, власниця кондитерської та суперфіналістка 1 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

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Панкейки за рецептом Катерини Пєскової вийдуть надзвичайно пухкими та ніжними, а подавати до столу їх можна як з кленовим сиропом, так і з медом.

Рецепт панкейків на молоці

Інгредієнти:

– 200 г борошна;

– 75 г цукру;

– 1 г солі;

– 5 г розпушувача;

– 4 яйця;

– 250 г молока;

– 50 г вершкового масла;

– олія;

– цедра апельсина.

У мисці змішайте всі сухі інгредієнти: борошно, цукор, сіль та розпушувач. Вершкове масло розтопіть у молоці, але не доводьте до кипіння. Додайте рідину до сухих інгредієнтів та перемішайте. Додайте яйця, цедру апельсина до тіста та перемішайте вінчиком до однорідної консистенції. Залишіть тісто настоятися в холодильнику близько години. Розігрійте сковорідку з краплиною олії та обсмажуйте капкейки з обох сторін до готовності.

Смачного!