Легкий та швидкий рецепт традиційної гострої закуски з буряків та хрону до великоднього столу.

Настав час готуватися до Великодня та заздалегідь готувати смачні закуски, як от цвіклі.

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Цвіклі – традиційна гостра закуска з бурячків та хрону, рясно приправлена сіллю, цукром та оцтом. Важко уявити святковий великодній стіл без цвіклі, адже саме вони додають приємну пікантність до шиночки та ковбаски, а паска з ними смакує ще краще.

Зберігайте бурячки з хроном в холодильну, щільно закривши кришкою.

Рецепт бурячків цвіклі

Інгредієнти:

– 2 ч. л цукру;

– 1 кг бурячків;

– 2 ч. л солі;

– 4 ст. л 9% оцту;

– 150 г хрону (корінь).