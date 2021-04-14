Як приготувати цвіклі: рецепт бурячків з хроном на Великдень
Легкий та швидкий рецепт традиційної гострої закуски з буряків та хрону до великоднього столу.
Джерело:24 канал
Настав час готуватися до Великодня та заздалегідь готувати смачні закуски, як от цвіклі.
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Цвіклі – традиційна гостра закуска з бурячків та хрону, рясно приправлена сіллю, цукром та оцтом. Важко уявити святковий великодній стіл без цвіклі, адже саме вони додають приємну пікантність до шиночки та ковбаски, а паска з ними смакує ще краще.
Зберігайте бурячки з хроном в холодильну, щільно закривши кришкою.
Рецепт бурячків цвіклі
- Помийте буряк водою. Якщо ви будете випікати його в духовці – загорніть його у шар фольги.
- Запечіть буряк в духовці або відваріть у воді до готовності.
- Охолодіть готовий буряк, зніміть з нього шкірку та натріть на дрібній тертці.
- Почистьте корінь хрону від шкірки та натріть його на дрібній тертці.
- Пропорції буряків і хрону давайте на смак, щоб не був дуже гострим, але й не солодким.
- Заправте цвіклі оцтом, посипте цукром, сіллю. Перемішайте бурячки з хроном та подавайте до столу. Смачного!
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