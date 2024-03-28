Без замешивания и лишних хлопот: как приготовить классический кулич
28 марта 2024, 15:30Читати новину українською
Источник:тсн
Празднование Пасхи – особое время, полное традиций и обрядов, которые отражают древние обычаи. Выпекание душистого кулича – один из них.
Одни из самых распространенных традиций включают освящение кулича и яиц, которые символизируют возрождение и новую жизнь. Есть простой и быстрый способ приготовления культового блюда, который оценят даже опытные хозяйки.
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Пасха
- Время: 2,5 часа
- Порций: 2
– 600 грамм муки;
– 200 грамм сахара;
– 6 штук яиц (желтки);
– 300 грамм молока;
– 180 грамм сливочного масла;
– 25 грамм свежих дрожжей;
– 150 грамм изюма;
– ванилин по вкусу;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Изюм промойте под проточной водой и залейте кипятком на десять минут.
- Впоследствии обсушите его (лучше всего на бумажном полотенце) добавьте немного муки и перемешайте.
- Молоко разогрейте, чтобы оно было едва теплым.
- Добавьте к нему одну столовую ложку сахара, дрожжи и растворите.
- Перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы дрожжи активировались. Сверху должна появиться пенная шапочка.
- Взбейте желтки и добавьте к ним сахар, ванилин, соль и смешайте все блендером до белого цвета. Добавьте сливочное масло комнатной температуры и взбейте еще три минуты.
- К этой массе влейте молоко с дрожжами и перемешайте.
- Муку просейте и постепенно всыпайте в тесто.
- Взбейте блендером, когда тесто будет трудно проворачивать венчиком, блендер уберите и вымесите лопаткой.
- Тесто выложите в миску, закройте пищевой пленкой и оставьте подходить в теплое место, оно должно увеличиться вдвое.
- Когда тесто поднимется в объеме, добавьте изюм и вмешайте его в тесто.
- Руки смажьте растительным маслом.
- Готовое тесто разложите по формочкам (где-то на 1/3). Накройте и оставьте подниматься, пока оно не займет почти весь объем формы.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Выпекайте кулич 40 – 50 минут.
- Готовность кулича проверяйте деревянной шпажкой.
- Когда куличи остынут, смажьте их глазурью.