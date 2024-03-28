Одні з найпоширеніших традицій включають освячення паски та яєць, які символізують відродження та нове життя. Є простий та швидкий спосіб приготування культової страви, який оцінять навіть досвідчені господині.

Цікаво Крабові палички – універсальний продукт: 4 страви, які можна приготувати з ТМ "Водний Світ"

Паска

Час: 2,5 години

2,5 години Порцій: 2

Неймовірна страва / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 600 грамів борошна;

– 200 грамів цукру;

– 6 штук яєць (жовтки);

– 300 грамів молока;

– 180 грамів вершкового масла;

– 25 грамів свіжих дріжджів;

– 150 грамів родзинок;

– ванілін до смаку;

– дрібка солі.

Приготування:

Родзинки промийте під проточною водою та залийте окропом на десять хвилин. Згодом обсушіть їх (найкраще на паперовому рушнику) додайте трохи борошна і перемішайте. Молоко розігрійте, щоб воно було ледь теплим. Додайте до нього одну столову ложку цукру, дріжджі та розчиніть. Перемішайте та залиште на 15 хвилин, щоб дріжджі активувалися. Зверху має з'явитися пінна шапочка. Збийте жовтки та додайте до них цукор, ванілін, сіль і змішайте все блендером до білого кольору. Додайте вершкове масло кімнатної температури та збийте ще три хвилини. До цієї маси влийте молоко з дріжджами та перемішайте. Борошно просійте та поступово всипайте у тісто. Збийте блендером, коли тісто буде важко провертати віночком, блендер приберіть і вимісіть лопаткою. Тісто викладіть у миску, закрийте харчовою плівкою і залиште підходити в тепле місце, воно має збільшитися вдвічі. Коли тісто підніметься в об'ємі, додайте родзинки і вмішайте їх в тісто. Руки змастіть олією. Готове тісто розкладіть по формочках (десь на 1/3). Накрийте і залиште підніматися, доки воно не займе майже весь об'єм форми. Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте паску 40 – 50 хвилин. Готовність паски перевіряйте дерев'яною шпажкою. Коли паски охолонуть, змастіть їх глазур'ю.

Що подати на десерт: рецепт смачного торта.