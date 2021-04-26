Украинский кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом оригинального кулича на Пасху – краффин с начинкой. Обязательно попробуйте.

Лиза Глинская предлагает приготовить краффины с пастой пралине. Возможно, что именно эта праздничная пасха станет вашей любимой.

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Рецепт пасхи

Ингредиенты для опары:

– 300 миллилитров молока;

– 20 граммов сахара;

– 15 граммов свежих дрожжей;

– 150 граммов муки.

Для приготовления опары тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миску с теплым молоком добавьте дрожжи, сахар, муку, перемешайте до однородной консистенции. Накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 1 час.

Ингредиенты для теста:

– опара;

– 100 граммов яиц;

– 100 граммов сахара;

– 5 граммов соли;

– 500 граммов муки;

– 100 граммов сливочного масла 82%.

Опару перемешайте. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В чашу комбайна выложите опару, яйца, сахар, муку, соль. С помощью насадки "крюк" перемешайте тесто. Далее – добавьте мягкое сливочное масло, перемешайте. Замесите тесто. Накройте пищевой пленкой и положите в теплое место на 1-1,5 часа.

Ингредиенты для начинки:

– 200 граммов пасты пралине;

– 100 граммов сливочного масла 82%.

В чашу комбайна выложите мягкое сливочное масло и пасту, перемешайте до однородной консистенции.

Как сформировать пасху

Тесто разделите на 6 частей. Стол смажьте растительным маслом, раскатайте тесто прямоугольной формы, толщиной 3 миллиметра, на середину выложите начинку, распределите. Заверните в рулет, отступите от края теста и разрежьте его посередине. Закрутите краффины, выложите в формы для пасхи. Накройте полотенцем, оставьте на один 1 час. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте краффины в течение 30-35 минут до готовности. Оставьте до полного охлаждения, украсьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Краффин с начинкой – рецепт от Лизы Глинской в видео: