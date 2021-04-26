Как приготовить краффин с начинкой: рецепт пасхальной выпечки от Лизы Глинской
Украинский кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом оригинального кулича на Пасху – краффин с начинкой. Обязательно попробуйте.
Источник:Youtube Лизы Глинской
Лиза Глинская предлагает приготовить краффины с пастой пралине. Возможно, что именно эта праздничная пасха станет вашей любимой.
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Рецепт пасхи
- Для приготовления опары тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миску с теплым молоком добавьте дрожжи, сахар, муку, перемешайте до однородной консистенции.
- Накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 1 час.
- Опару перемешайте.
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В чашу комбайна выложите опару, яйца, сахар, муку, соль. С помощью насадки "крюк" перемешайте тесто. Далее – добавьте мягкое сливочное масло, перемешайте. Замесите тесто.
- Накройте пищевой пленкой и положите в теплое место на 1-1,5 часа.
- В чашу комбайна выложите мягкое сливочное масло и пасту, перемешайте до однородной консистенции.
Как сформировать пасху
- Тесто разделите на 6 частей.
- Стол смажьте растительным маслом, раскатайте тесто прямоугольной формы, толщиной 3 миллиметра, на середину выложите начинку, распределите.
- Заверните в рулет, отступите от края теста и разрежьте его посередине. Закрутите краффины, выложите в формы для пасхи.
- Накройте полотенцем, оставьте на один 1 час.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте краффины в течение 30-35 минут до готовности.
- Оставьте до полного охлаждения, украсьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Краффин с начинкой – рецепт от Лизы Глинской в видео:
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