Українська кондитерка Ліза Глінська поділилась з читачами рецептом оригінальної паски на Великдень – краффін з начинкою. Обов'язково спробуйте.

Ліза Глінська пропонує приготувати краффіни з пастою праліне. Можливо, що саме ця святкова паска стане вашою улюбленою.

Читайте також Оригінальна та смачна пасочка з шоколадною начинкою за рецептом Лізи Глінської

Рецепт паски

Інгредієнти для опари:

– 300 мілілітрів молока;

– 20 грамів цукру;

– 15 грамів свіжих дріжджів;

– 150 грамів борошна.

Для приготування опари ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У миску з теплим молоком додайте дріжджі, цукор, борошно, перемішайте до однорідної консистенції. Накрийте харчовою плівкою та залишіть в теплому місці на одну годину.

Інгредієнти для тіста:

– опара;

– 100 грамів яєць;

– 100 грамів цукру;

– 5 грамів солі;

– 500 грамів борошна;

– 100 грамів вершкового масла 82%.

Опару перемішайте. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У чашу комбайна викладіть опару, яйця, цукор, борошно, сіль. За допомогою насадки "крюк" перемішайте тісто. Далі – додайте м'яке вершкове масло, перемішайте. Замісіть тісто. Накрийте харчовою плівкою та покладіть в тепле місце на 1-1,5 години.

Інгредієнти для начинки:

– 200 грамів пасти праліне;

– 100 грамів вершкового масла 82%.

У чашу комбайна викладіть м'яке вершкове масло та пасту, перемішайте до однорідної консистенції.

Як сформувати паску

Тісто розділіть на 6 частин. Стіл змастіть рослинною олією, розкачайте тісто прямокутної форми, товщиною у 3 міліметри, у середину викладіть начинку, розподіліть. Загорніть у рулет, відступіть від краю тіста та розріжте його посередині. Закрутіть краффін, викладіть у форму для паски. Накрийте рушником, залиште на одну годину. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте краффіни протягом 30-35 хвилин до готовності. Залиште до повного охолодження, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!

Краффіни з начинкою – рецепт від Лізи Глінської у відео: