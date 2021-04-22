Оригинальная и вкусная пасочка с шоколадной начинкой по рецепту Лизы Глинской
Лиза Глинская не перестает удивлять нас своими вкусными и оригинальными рецептами выпечки и изысканных десертов. К Пасхе девушка подготовила сюрприз для читателей – рецепт вкусной шоколадной пасочки с начинкой.
Источник:инстаграм Лизы Глинской
А вы пробовали когда-то кулич с шоколадной начинкой? Кондитер поделилась вкусным рецептом к Пасхе, и уверена, что именно эта праздничная выпечка станет вашей любимой.
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Рецепт шоколадной паски с начинкой
- Готовим опару: смешайте теплое молоко с дрожжами и мукой. Перемешайте и поставьте бродить. Накройте опару слоем пищевой пленки и оставьте в теплом месте на 60 – 90 минут.
- Соедините опару, яйца, молоко, сахар и дрожжи – перемешайте.
- Перемешайте тщательно просеянную муку с солью, добавьте через сито в массу с опарой.
- Добавьте туда же через сито какао-порошок.
- Натрите цедру апельсина и перемешайте тесто до однородной массы.
- Добавьте в тесто на паску сливочное масло и снова перемешайте. Переложите в большую миску, накройте пищевой пленкой и уберите в теплое место без сквозняков на 2 часа.
- Обомните тесто руками, переложите его в большую миску, накройте и уберите для второго подхода в холодильник на 8-10 часов.
- Для приготовления начинки залейте изюм кипятком и несколько раз промойте. Соедините с цукатами и ромом и уберите на ночь в холодильник. Отбросьте изюм и цукаты на сито, чтобы избавиться от лишней влаги.
- Смажьте руки и рабочую поверхность растительным маслом, переложите тесто и добавьте изюм и цукаты. Разделите тесто на 4 части, сформируйте лепешки, выложите в формы. Оставьте в теплом месте без сквозняков на 2 часа для третьего подхода.
- Разогрейте духовку до 165 градусов и поставьте выпекаться пасочки на 40 минут.
- Охладите готовые куличи при комнатной температуре.
- Срежьте в центре каждой пасочки "крышечку" диаметром 3 – 4 см, вырежьте отверстие.
- Наполните пасочки начинкой из нутеллы – по 100 г в каждую пасочку. Закройте отверстия сверху "крышечками".
- Для приготовления глазури замочите желатин водой, отставьте в сторону на 15 минут.
- Соедините воду и сахар, сварите сироп. Добавьте желатин, перемешайте глазурь. Взбейте массу до мягких пиков. Задекорируйте пасочки глазурью и отставьте подсохнуть. Приятного аппетита!
Рецепт шоколадной пояса с начинкой от Лизы Глинской – видео:
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