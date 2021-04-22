Лиза Глинская не перестает удивлять нас своими вкусными и оригинальными рецептами выпечки и изысканных десертов. К Пасхе девушка подготовила сюрприз для читателей – рецепт вкусной шоколадной пасочки с начинкой.

А вы пробовали когда-то кулич с шоколадной начинкой? Кондитер поделилась вкусным рецептом к Пасхе, и уверена, что именно эта праздничная выпечка станет вашей любимой. Читайте также Рецепт самой вкусной бабушкиной паски: пышная, по мере сладкая и ароматная выпечка Рецепт шоколадной паски с начинкой Ингредиенты для опары:

– 150 мл молока

– 100 г муки;

– 2 г свежих дрожжей.

Для теста:

– опара;

– 500 г муки;

– 150 г сахара;

– 250 г яиц;

– цедра апельсина;

– 100 г холодного сливочного масла;

– 70 г какао;

– 5 г соли;

– 20 г свежих дрожжей.

Для начинки:

– 400 г нутеллы;

– 50 г светлого изюма;

– 100 г апельсиновых цукатов;

– 50 мл светлого рома.

Для глазури:

– 180 г сахара;

– 70 мл воды;

– 6 г желатина + 30 мл воды. Готовим опару: смешайте теплое молоко с дрожжами и мукой. Перемешайте и поставьте бродить. Накройте опару слоем пищевой пленки и оставьте в теплом месте на 60 – 90 минут. Соедините опару, яйца, молоко, сахар и дрожжи – перемешайте. Перемешайте тщательно просеянную муку с солью, добавьте через сито в массу с опарой. Добавьте туда же через сито какао-порошок. Натрите цедру апельсина и перемешайте тесто до однородной массы. Добавьте в тесто на паску сливочное масло и снова перемешайте. Переложите в большую миску, накройте пищевой пленкой и уберите в теплое место без сквозняков на 2 часа. Обомните тесто руками, переложите его в большую миску, накройте и уберите для второго подхода в холодильник на 8-10 часов. Для приготовления начинки залейте изюм кипятком и несколько раз промойте. Соедините с цукатами и ромом и уберите на ночь в холодильник. Отбросьте изюм и цукаты на сито, чтобы избавиться от лишней влаги. Смажьте руки и рабочую поверхность растительным маслом, переложите тесто и добавьте изюм и цукаты. Разделите тесто на 4 части, сформируйте лепешки, выложите в формы. Оставьте в теплом месте без сквозняков на 2 часа для третьего подхода. Разогрейте духовку до 165 градусов и поставьте выпекаться пасочки на 40 минут. Охладите готовые куличи при комнатной температуре. Срежьте в центре каждой пасочки "крышечку" диаметром 3 – 4 см, вырежьте отверстие. Наполните пасочки начинкой из нутеллы – по 100 г в каждую пасочку. Закройте отверстия сверху "крышечками". Для приготовления глазури замочите желатин водой, отставьте в сторону на 15 минут. Соедините воду и сахар, сварите сироп. Добавьте желатин, перемешайте глазурь. Взбейте массу до мягких пиков. Задекорируйте пасочки глазурью и отставьте подсохнуть. Приятного аппетита! Рецепт шоколадной пояса с начинкой от Лизы Глинской – видео: