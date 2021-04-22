А ви куштували колись паску з шоколадною начинкою? Кондитерка поділилася смачним рецептом до Великодня, та впевнена, що саме ця святкова випічка стане вашою улюбленою.

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Готуємо опару: змішайте тепле молоко з дріжджами та борошном. Перемішайте та поставте бродити. Накрийте опару шаром харчової плівки і залишіть в теплому місці на 60 – 90 хвилин.

З'єднайте опару, яйця, молоко, цукор і дріжджі – перемішайте.

Перемішайте ретельно просіяне борошно з сіллю, додайте через сито до маси з опарою.

Додайте туди ж через сито какао-порошок.

Натріть цедру апельсина і перемішайте тісто до однорідної маси.

Додайте до тіста на паску вершкове масло і знову перемішайте. Перекладіть у велику миску, накрийте харчовою плівкою і приберіть в тепле місце без протягів на 2 години.

Обімніть тісто руками, перекладіть його у велику миску, накрийте і приберіть для другого підходу в холодильник на 8-10 годин.

Для приготування начинки залийте родзинки окропом і кілька разів промийте. З'єднайте з цукатами і ромом і приберіть на ніч в холодильник. Відкиньте родзинки і цукати на сито, щоб позбутися зайвої вологи.

Змастіть руки і робочу поверхню рослинною олією, перекладіть тісто та додайте родзинки і цукати. Розділіть тісто на 4 частини, сформуйте коржі, викладіть у форми. Залиште в теплому місці без протягів на 2 години для третього підходу.

Розігрійте духовку до 165 градусів та поставте випікатися пасочки на 40 хвилин.

Охолодіть готові паски при кімнатній температурі.

Зріжте в центрі кожної пасочки "кришечку" діаметром 3 – 4 см, виріжте отвір.

Наповніть пасочки начинкою з нутели – по 100 г в кожну пасочку. Закрийте отвори зверху "кришечками".

Для приготування глазурі замочіть желатин водою, відставте в сторону на 15 хвилин.