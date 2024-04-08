Этот рецепт совсем не сложный. Такой кулич точно получится.
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Пасха на сметане
- Время: 2 часа + 3 часа на подрастание теста
- Порций: 10
Приготовление:
- В кастрюлю налейте молоко и подогрейте на маленьком огне. Добавьте 350 граммов сахара и перемешивайте, пока он не растворится
- Часть молока перелейте в другую посуду и добавьте дрожжи. Перемешайте и перелейте обратно.
- В чистую посуду высыпьте оставшийся сахар, добавьте яйца и взбивайте с помощью миксера.
- Сливочное масло разделите на 2 части. Одну из них растопите и влейте к молочной смеси. Тщательно перемешайте.
- Вылейте к массе молоко, добавьте муку, сметану и замесите тесто.
- Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 2 – 3 часа.
- Далее вымешивайте тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам, добавьте изюм, апельсиновую цедру или цукаты по вкусу.
- Выложите тесто в формы для выпекания куличей и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 60 минут.