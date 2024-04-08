Цей рецепт зовсім не складний. Така паска точно вдасться.

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Паска на сметані

  • Час: 2 години + 3 години на підростання тіста
  • Порцій: 10

Приготування:

  1. У каструлю налийте молоко і підігрійте на маленькому вогні. Додайте 350 грамів цукру і перемішуйте, поки він не розчиниться
  2. Частину молока перелийте в інший посуд і додайте дріжджі. Перемішайте і перелийте назад.
  3. У чистий посуд висипте решту цукру, додайте яйця і збивайте за допомогою міксера.
  4. Вершкове масло розділіть на 2 частини. Одну з них розтопіть та влийте до молочної суміші. Ретельно перемішайте.
  5. Вилийте до маси молоко, додайте борошно, сметану і замісіть тісто.
  6. Накрийте рушником і залиште у теплому місці на 2 – 3 години.
  7. Далі вимішуйте тісто, доки воно не перестане липнути до рук, додайте родзинки, апельсинову цедру або цукати до смаку.
  8. Викладіть тісто у форми для випікання пасок і поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 60 хвилин.