Цей рецепт зовсім не складний. Така паска точно вдасться.
Варто спробувати Вишукані страви зі "Сніжним крабом": 5 небанальних рецептів на свята і кожен день
Паска на сметані
- Час: 2 години + 3 години на підростання тіста
- Порцій: 10
Приготування:
- У каструлю налийте молоко і підігрійте на маленькому вогні. Додайте 350 грамів цукру і перемішуйте, поки він не розчиниться
- Частину молока перелийте в інший посуд і додайте дріжджі. Перемішайте і перелийте назад.
- У чистий посуд висипте решту цукру, додайте яйця і збивайте за допомогою міксера.
- Вершкове масло розділіть на 2 частини. Одну з них розтопіть та влийте до молочної суміші. Ретельно перемішайте.
- Вилийте до маси молоко, додайте борошно, сметану і замісіть тісто.
- Накрийте рушником і залиште у теплому місці на 2 – 3 години.
- Далі вимішуйте тісто, доки воно не перестане липнути до рук, додайте родзинки, апельсинову цедру або цукати до смаку.
- Викладіть тісто у форми для випікання пасок і поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 60 хвилин.