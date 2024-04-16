В свою очередь паска в микроволновой печи может быть готовой всего за 10 минут. Стоит отметить, что такая выпечка может немного отличаться от традиционной, однако она также очень вкусная.

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Паска в микроволновой печи: рецепт за 15 минут

Время : 10 минут + 5 минут на подготовку

: 10 минут + 5 минут на подготовку Порций: 2

Ингредиенты:

– 1,5 стакана муки;

– 2 яйца;

– 1 стакан сахара;

– 75 граммов масла;

– 35 миллилитров растительного масла;

– 150 миллилитров молока;

– щепотка соли;

– 1 грамм ванилина;

– 1,5 чайной ложки разрыхлителя для теста;

– цукаты по вкусу.

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром, ванилином и солью. Затем добавьте молоко, масло и растопленное масло. Хорошо перемешайте, после чего добавьте муку и разрыхлитель. Всыпьте цукаты, еще раз хорошо перемешайте тесто и разлейте в формы, смазанные маслом. Для этого можно использовать чашки. Тесто должно заполнить форму наполовину, ведь оно будет подниматься во время приготовления. Выпекайте в микроволновой печи по одной паске, поставив на 4 минуты на полную мощность. После этого надо еще минуту подождать и только потом открыть дверцу и достать кулич. Если вы хотите испечь одну большую паску, тогда ставьте ее в микроволновую печь на 10 – 12 минут на мощность 700 Вт. Дайте ей постоять 2 – 3 минуты и только тогда доставайте.

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