Натомість паска у мікрохвильовій печі може бути готовою всього за 10 хвилин. Варто відзначити, що така випічка може трохи відрізнятися від традиційної, проте вона також дуже смачна.

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Паска у мікрохвильовій печі: рецепт за 15 хвилин

Час : 10 хвилин + 5 хвилин на підготовку

: 10 хвилин + 5 хвилин на підготовку Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1,5 склянки борошна;

– 2 яйця;

– 1 склянка цукру;

– 75 грамів масла;

– 35 мілілітрів олії;

– 150 мілілітрів молока;

– дрібка солі;

– 1 грам ваніліну;

– 1,5 чайної ложки розпушувача для тіста;

– цукати до смаку.

Приготування:

Збийте яйця з цукром, ваніліном та сіллю. Потім додайте молоко, олію і розтоплене масло. Добре перемішайте, після чого додайте борошно та розпушувач. Всипте цукати, ще раз добре перемішайте тісто та розлийте у форми, змащені олією. Для цього можна використовувати чашки. Тісто має заповнити форму наполовину, адже воно підійматиметься під час приготування. Випікайте в мікрохвильовій печі по одній пасці, поставивши на 4 хвилини на повну потужність. Після цього треба ще хвилину почекати та лише потім відкрити дверцята і дістати паску. Якщо ви хочете спекти одну велику паску, тоді ставте її в мікрохвильову піч на 10 – 12 хвилин на потужність 700 Вт. Дайте їй постояти 2 – 3 хвилини й тільки тоді діставайте.

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