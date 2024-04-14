Так пекли наши прабабушки: готовим настоящую пасхальную бабку – старинный рецепт

На Пасхальные праздники украинцы традиционно едят паску. Приготовьте украшение праздничной корзины самостоятельно, воспользовавшись этим древним рецептом.

Такую бабку пекли еще наши прабабушки. Она точно понравится всем.

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Бабка пасхальная

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 250 граммов масла;

– 12 желтков;

– 5 белков;

– 30 граммов толченого сахара;

– 30 граммов дрожжей;

– 0,25 литра молока;

– 0,5 килограмма муки.

Приготовление:

Перетрите масло до появления пузырьков, добавляя к нему по одному все желтки. Далее всыпьте толченый сахар, щепотку соли, дрожжи, растопленные в молоке, и муку. Тесто так долго бейте ложкой, пока оно не начнет от нее отставать. В конце добавьте взбитые в пену 5 белков, вымешайте и разложите в формы. Накладывайте на пол формы, потому что оно еще подрастет. Как только тесто вырастет, можете выпекать. Из этих ингредиентов получится одна большая баба или две малые.