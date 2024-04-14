Такую бабку пекли еще наши прабабушки. Она точно понравится всем.
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Бабка пасхальная
- Время: 3 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- Перетрите масло до появления пузырьков, добавляя к нему по одному все желтки.
- Далее всыпьте толченый сахар, щепотку соли, дрожжи, растопленные в молоке, и муку.
- Тесто так долго бейте ложкой, пока оно не начнет от нее отставать.
- В конце добавьте взбитые в пену 5 белков, вымешайте и разложите в формы. Накладывайте на пол формы, потому что оно еще подрастет.
- Как только тесто вырастет, можете выпекать. Из этих ингредиентов получится одна большая баба или две малые.