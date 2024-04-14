Такую бабку пекли еще наши прабабушки. Она точно понравится всем.

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Бабка пасхальная

  • Время: 3 часа
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Перетрите масло до появления пузырьков, добавляя к нему по одному все желтки.
  2. Далее всыпьте толченый сахар, щепотку соли, дрожжи, растопленные в молоке, и муку.
  3. Тесто так долго бейте ложкой, пока оно не начнет от нее отставать.
  4. В конце добавьте взбитые в пену 5 белков, вымешайте и разложите в формы. Накладывайте на пол формы, потому что оно еще подрастет.
  5. Как только тесто вырастет, можете выпекать. Из этих ингредиентов получится одна большая баба или две малые.