Таку бабку пекли ще наші прабабусі. Вона точно сподобається всім.
Варто спробувати Користь у кожному шматочку: 5 ідей казкових сніданків із морепродуктами
Бабка великодня
- Час: 3 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Перетріть масло до появи бульбашок, додаючи до нього по одному всі жовтки.
- Далі всипте товчений цукор, дрібку солі, дріжджі, розтоплені в молоці, та борошно.
- Тісто так довго бийте ложкою, аж поки воно не почне від неї відставати.
- Наприкінці додайте збиті у піну 5 білків, вимішайте та розкладіть у форми. Накладайте на пів форми, бо воно ще підросте.
- Як тільки тісто виросте, можете випікати. З цих інгредієнтів вийде одна велика баба або дві малі.