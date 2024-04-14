Таку бабку пекли ще наші прабабусі. Вона точно сподобається всім.

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Бабка великодня

  • Час: 3 години
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Перетріть масло до появи бульбашок, додаючи до нього по одному всі жовтки.
  2. Далі всипте товчений цукор, дрібку солі, дріжджі, розтоплені в молоці, та борошно.
  3. Тісто так довго бийте ложкою, аж поки воно не почне від неї відставати.
  4. Наприкінці додайте збиті у піну 5 білків, вимішайте та розкладіть у форми. Накладайте на пів форми, бо воно ще підросте.
  5. Як тільки тісто виросте, можете випікати. З цих інгредієнтів вийде одна велика баба або дві малі.