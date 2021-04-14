Что должно быть в пасхальной корзине, а что нельзя освящать – этим вопросом, пожалуй, задается каждый верующий перед одним из самых больших христианских праздников – Пасхой.

Пасхальная корзина 2021 – один из главных символов светлого праздника, а что в нее положить рассказываем в материале.

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В 2021 году Пасху христиане будут праздновать 2 мая. Освящение пасхальной корзины происходит обычно в субботу или в воскресенье утром. В корзину на посвящение христиане кладут продукты, от которых они отказались и не употребляли в течение поста.

Что положить в пасхальную корзину, а что ни в коем случае нельзя освящать в церкви расскажем вам в материале.

Что положить в корзину на Пасху

– кулич;

Домашний кулич

Главный символ Воскресения и Небесного Царства. Хозяйки выпекают куличи в Чистый четверг по своему особому рецепту, который частенько передается в семье от бабушки к внучке. Готовить тесто на паску надо в покое, с хорошими и светлыми мыслями.

– яйца, писанки, крашанки;

Пасхальные яйца

Пасхальные яйца и писанки символизируют новую жизнь и возрождение. Яйца украшают натуральными и пищевыми красителями, тканью, бумагой, бисером и стразами.

– мясные изделия: ветчина, колбаска, шпондер;

Положите несколько кусочков мясной продукции в пасхальную корзину, главное, чтобы они были без крови.

– сливочное масло;

Сливочное масло не употребляется во время поста, как мясо, поэтому его кладут в корзину.

– творог;

Домашний творог символизирует нежность и жертвенность Бога.

– бурячки (цвикли);

Бурячки с хреном

Одна из традиционных овощных закусок на Пасху.

– хрен;

Именно хрен символизирует крепкие корни, которые может дать человеку вера в воскресение Иисуса Христа.

– соль;

Соль – символ полноты и достатка в семье.

Что нельзя освящать на Пасху

– алкоголь;

– нож;

– драгоценности, деньги, документы;

– фрукты;

– кровянка.