Пасхальная корзина 2021, что должно быть: список разрешенных и запрещенных продуктов
Что должно быть в пасхальной корзине, а что нельзя освящать – этим вопросом, пожалуй, задается каждый верующий перед одним из самых больших христианских праздников – Пасхой.
Источник:24 канал
Пасхальная корзина 2021 – один из главных символов светлого праздника, а что в нее положить рассказываем в материале.
Читайте также Рецепт самого вкусного бабушкиного кулича: пышная, в меру сладкая и ароматная выпечка
В 2021 году Пасху христиане будут праздновать 2 мая. Освящение пасхальной корзины происходит обычно в субботу или в воскресенье утром. В корзину на посвящение христиане кладут продукты, от которых они отказались и не употребляли в течение поста.
Что положить в пасхальную корзину, а что ни в коем случае нельзя освящать в церкви расскажем вам в материале.
Что положить в корзину на Пасху
– кулич;
Домашний кулич
Главный символ Воскресения и Небесного Царства. Хозяйки выпекают куличи в Чистый четверг по своему особому рецепту, который частенько передается в семье от бабушки к внучке. Готовить тесто на паску надо в покое, с хорошими и светлыми мыслями.
– яйца, писанки, крашанки;
Пасхальные яйца
Пасхальные яйца и писанки символизируют новую жизнь и возрождение. Яйца украшают натуральными и пищевыми красителями, тканью, бумагой, бисером и стразами.
– мясные изделия: ветчина, колбаска, шпондер;
Положите несколько кусочков мясной продукции в пасхальную корзину, главное, чтобы они были без крови.
– сливочное масло;
Сливочное масло не употребляется во время поста, как мясо, поэтому его кладут в корзину.
– творог;
Домашний творог символизирует нежность и жертвенность Бога.
– бурячки (цвикли);
Бурячки с хреном
Одна из традиционных овощных закусок на Пасху.
– хрен;
Именно хрен символизирует крепкие корни, которые может дать человеку вера в воскресение Иисуса Христа.
– соль;
Соль – символ полноты и достатка в семье.
Что нельзя освящать на Пасху
– алкоголь;
– нож;
– драгоценности, деньги, документы;
– фрукты;
– кровянка.
Поделиться новостью