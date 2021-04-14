Що повинно бути у великодньому кошику, а що не можна освячувати – над цим питанням, мабуть, задумується кожен вірянин перед одним із найбільших християнських свят – Великоднем.

Великодній кошик 2021 – один із головних символів світлого свята, а що до нього покласти розповідаємо у матеріалі.

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У 2021 році Великдень християни святкуватимуть 2 травня. Посвята великоднього кошика зазвичай у суботу або в неділю зранку. У кошик на посвяту християни кладуть продукти, від яких вони відмовилися та не вживали протягом посту.

Що покласти у великодній кошик, а що в ніякому разі не можна освячувати у церкві розповімо вам у матеріалі.

Що покласти у кошик на Великдень

– паска;

Домашня пасочка

Головний символ Воскресіння та Небесного Царства. Господині випікають паски у чистий четвер за своїм особливим рецептом, який частенько передається в родині від бабці до внучки. Готувати тісто на паску треба у спокої, з хорошими та світлими думками.

– яйця, писанки, крашанки;

Крашанки на Великдень

Крашанки та писанки символізують нове життя і відродження. Яйця прикрашають натуральними та харчовими барвниками, тканиною, папером, бісером та стразами.

– м'ясні вироби: шинка, ковбаска, шпондер;

Покладіть кілька шматочків м'ясної продукції у великодній кошик, головне, щоб вони були без крові.

– вершкове масло;

Вершкове масло не вживали під час посту, як м'ясо, тому його кладуть до кошика.

– домашній сир;

Домашній сир символізує ніжність та жертовність Бога.

– бурячки (цвіклі);

Бурячки з хроном

Одна з традиційних овочевих закусок на Великдень.

– хрін;

Саме хрін символізує міцне коріння, яке може дати людині віра у Воскресіння Ісуса Христа.

– сіль;

Сіль – символ повноти та достатку в родині.

Що не можна освячувати на Великдень

– алкоголь;

– ніж;

– коштовності, гроші, документи;

– фрукти;

– кров'янка.