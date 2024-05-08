На западе Украины это блюдо также известно под названиями Кришенина, Пасхальный салат или Воскресное. Методы приготовления могут варьироваться: некоторые предпочитают готовить его холодным, другие – подают теплым.

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Мешанина

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. В глубокую тарелку выложите творог и легко его разомните вилкой.
  2. Колбасу нарежьте на толстые круглые куски, а копченое мясо и ветчину – на широкие полоски.
  3. Вареные яйца почистите от скорлупы и нарежьте сначала на четвертинки, затем каждую четвертинку – пополам.
  4. Хрен очистите от кожуры и потрите на крупной терке.
  5. К размятому сыру добавьте нарезанную колбасу, ветчину и копченое мясо, затем введите яйца.
  6. Сверху все посыпьте тертым хреном. Это блюдо перемешайте прямо перед подачей.