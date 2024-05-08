Как использовать остатки с праздничного стола: рецепт пасхальной мешанины
8 мая 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:besahy
Мешанина – традиционное блюдо, которое готовят на пасхальные праздники. В рецепте могут немного отличаться составляющие, но он настолько популярен, что передается из поколения в поколение.
На западе Украины это блюдо также известно под названиями Кришенина, Пасхальный салат или Воскресное. Методы приготовления могут варьироваться: некоторые предпочитают готовить его холодным, другие – подают теплым.
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Мешанина
- Время: 15 минут
- Порций: 4
– 400 грамм кисломолочного творога;
– 3 яйца;
– 100 грамм колбасы;
– 100 грамм балыка;
– 100 грамм копченой грудинки;
– 1 хрен.
Приготовление:
- В глубокую тарелку выложите творог и легко его разомните вилкой.
- Колбасу нарежьте на толстые круглые куски, а копченое мясо и ветчину – на широкие полоски.
- Вареные яйца почистите от скорлупы и нарежьте сначала на четвертинки, затем каждую четвертинку – пополам.
- Хрен очистите от кожуры и потрите на крупной терке.
- К размятому сыру добавьте нарезанную колбасу, ветчину и копченое мясо, затем введите яйца.
- Сверху все посыпьте тертым хреном. Это блюдо перемешайте прямо перед подачей.