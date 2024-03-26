Традиционный вкус: как приготовить пасхальные кексы
26 марта 2024, 22:32Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Вкусные, воздушные и влажные мини-кексы понравятся всем. Их можно поставить в пасхальную корзину, и ее точно будут узнавать издалека.
Пасхальные кексы – это больше, чем только десерт, для католиков это еще и символ весенних праздников. Каждый кусочек этого нежного лакомства – капля пасхальной атмосферы.
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Пасхальные кексы
- Время: 45 минут
- Порций: 8 штук
Очень вкусно / Фото Kwestia smakuИнгредиенты:
– 2 яйца;
– 100 грамм сливочного масла;
– цедра и сок половины лимона;
– полстакана сахара;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– пол стакана пшеничной муки;
– пол стакана картофельного крахмала.
– пол чайной ложки разрыхлителя;
декор:
– сахарная пудра или лимонная глазурь;
– готовая посыпка и украшения.
Приготовление:
- Положите яйца в миску, залейте теплой водой из-под крана и отставьте на несколько минут.
- Растопите масло и охладите до теплого состояния.
- Добавьте натертую лимонную цедру и сок к сливочному маслу и отставьте.
- Разогрейте духовку до 180 градусов С.
- Разбейте яйца в миску, добавьте сахар и ванильный сахар и взбивайте на средней, а затем на высокой скорости примерно 8 минут, пока тесто не станет легким, густым и пышным.
- Просейте пшеничную муку, крахмал и разрыхлитель в другую миску и перемешайте.
- Добавьте мучную смесь к взбитым яйцам 3 порциями и быстро перемешайте на низкой скорости миксера, пока ингредиенты не соединятся в однородное тесто.
- Влейте смесь жира и лимона в тесто и коротко перемешайте на низкой скорости, пока ингредиенты не соединятся в однородное тесто.
- Разлейте смесь в формы и поставьте в духовку.
- Выпекайте примерно 20 – 25 минут (пока палочка не высохнет, в зависимости от размера и формы).
- После запекания выньте и остудите.