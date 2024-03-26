Пасхальные кексы – это больше, чем только десерт, для католиков это еще и символ весенних праздников. Каждый кусочек этого нежного лакомства – капля пасхальной атмосферы.

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Пасхальные кексы

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 8 штук

Очень вкусно / Фото Kwestia smaku

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 100 грамм сливочного масла;

– цедра и сок половины лимона;

– полстакана сахара;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– пол стакана пшеничной муки;

– пол стакана картофельного крахмала.

– пол чайной ложки разрыхлителя;

декор:

– сахарная пудра или лимонная глазурь;

– готовая посыпка и украшения.

Приготовление:

Положите яйца в миску, залейте теплой водой из-под крана и отставьте на несколько минут. Растопите масло и охладите до теплого состояния. Добавьте натертую лимонную цедру и сок к сливочному маслу и отставьте. Разогрейте духовку до 180 градусов С. Разбейте яйца в миску, добавьте сахар и ванильный сахар и взбивайте на средней, а затем на высокой скорости примерно 8 минут, пока тесто не станет легким, густым и пышным. Просейте пшеничную муку, крахмал и разрыхлитель в другую миску и перемешайте. Добавьте мучную смесь к взбитым яйцам 3 порциями и быстро перемешайте на низкой скорости миксера, пока ингредиенты не соединятся в однородное тесто. Влейте смесь жира и лимона в тесто и коротко перемешайте на низкой скорости, пока ингредиенты не соединятся в однородное тесто. Разлейте смесь в формы и поставьте в духовку. Выпекайте примерно 20 – 25 минут (пока палочка не высохнет, в зависимости от размера и формы). После запекания выньте и остудите.

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