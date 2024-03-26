Пасхальные кексы – это больше, чем только десерт, для католиков это еще и символ весенних праздников. Каждый кусочек этого нежного лакомства – капля пасхальной атмосферы.

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Пасхальные кексы

  • Время: 45 минут
  • Порций: 8 штук

Очень вкусно / Фото Kwestia smaku

Приготовление:

  1. Положите яйца в миску, залейте теплой водой из-под крана и отставьте на несколько минут.
  2. Растопите масло и охладите до теплого состояния.
  3. Добавьте натертую лимонную цедру и сок к сливочному маслу и отставьте.
  4. Разогрейте духовку до 180 градусов С.
  5. Разбейте яйца в миску, добавьте сахар и ванильный сахар и взбивайте на средней, а затем на высокой скорости примерно 8 минут, пока тесто не станет легким, густым и пышным.
  6. Просейте пшеничную муку, крахмал и разрыхлитель в другую миску и перемешайте.
  7. Добавьте мучную смесь к взбитым яйцам 3 порциями и быстро перемешайте на низкой скорости миксера, пока ингредиенты не соединятся в однородное тесто.
  8. Влейте смесь жира и лимона в тесто и коротко перемешайте на низкой скорости, пока ингредиенты не соединятся в однородное тесто.
  9. Разлейте смесь в формы и поставьте в духовку.
  10. Выпекайте примерно 20 – 25 минут (пока палочка не высохнет, в зависимости от размера и формы).
  11. После запекания выньте и остудите.