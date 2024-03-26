Великодні кекси — це більше, ніж лише десерт, для католиків це ще й символ весняних свят. Кожен шматочок цих ніжних ласощів – краплина великодньої атмосфери.

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Великодні кекси

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 8 штук

Дуже смачно / Фото Kwestia smaku

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 100 грамів вершкового масла;

– цедра і сік половини лимона;

– пів склянки цукру;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– пів склянки пшеничного борошна;

– пів склянки картопляного крохмалю.

– пів чайної ложки розпушувача;

декор:

– цукрова пудра або лимонна глазур;

– готова посипка і прикраси.

Приготування:

Покладіть яйця у миску, залийте теплою водою з-під крана і відставте на кілька хвилин. Розтопіть масло і охолодіть до теплого стану. Додайте натерту лимонну цедру та сік до вершкового масла та відставте. Розігрійте духовку до 180 градусів С. Розбийте яйця в миску, додайте цукор і ванільний цукор і збивайте на середній, а потім на високій швидкості приблизно 8 хвилин, поки тісто не стане легким, густим і пишним. Просійте пшеничне борошно, крохмаль та розпушувач в іншу миску та перемішайте. Додайте борошняну суміш до збитих яєць 3 порціями та швидко перемішайте на низькій швидкості міксера, поки інгредієнти не з’єднаються в однорідне тісто. Влийте суміш жиру та лимона в тісто та коротко перемішайте на низькій швидкості, поки інгредієнти не з’єднаються в однорідне тісто. Розлийте суміш у форми і поставте в духовку. Випікайте приблизно 20 – 25 хвилин (доки паличка не висохне, залежно від розміру та форми). Після запікання вийміть і остудіть.

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