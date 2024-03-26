Великодні кекси — це більше, ніж лише десерт, для католиків це ще й символ весняних свят. Кожен шматочок цих ніжних ласощів – краплина великодньої атмосфери.

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Великодні кекси

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 8 штук

Дуже смачно / Фото Kwestia smaku

Приготування:

  1. Покладіть яйця у миску, залийте теплою водою з-під крана і відставте на кілька хвилин.
  2. Розтопіть масло і охолодіть до теплого стану.
  3. Додайте натерту лимонну цедру та сік до вершкового масла та відставте.
  4. Розігрійте духовку до 180 градусів С.
  5. Розбийте яйця в миску, додайте цукор і ванільний цукор і збивайте на середній, а потім на високій швидкості приблизно 8 хвилин, поки тісто не стане легким, густим і пишним.
  6. Просійте пшеничне борошно, крохмаль та розпушувач в іншу миску та перемішайте.
  7. Додайте борошняну суміш до збитих яєць 3 порціями та швидко перемішайте на низькій швидкості міксера, поки інгредієнти не з’єднаються в однорідне тісто.
  8. Влийте суміш жиру та лимона в тісто та коротко перемішайте на низькій швидкості, поки інгредієнти не з’єднаються в однорідне тісто.
  9. Розлийте суміш у форми і поставте в духовку.
  10. Випікайте приблизно 20 – 25 хвилин (доки паличка не висохне, залежно від розміру та форми).
  11. Після запікання вийміть і остудіть.