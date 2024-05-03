За уши не оттащишь: готовим пасхальный пляцок "Кудрявый" по рецепту Дарьи Цвек

3 мая 2024, 21:59
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Источник:

"Радио Люкс"

Трудно представить праздник без сладкой выпечки. Попробуйте приготовить пляцок "Кудрявый" по рецепту известной кулинарки Дарьи Цвек.

Он готовится очень просто. Поэтому обязательно воплотите этот рецепт в жизнь.

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Пирог от Дарьи Цвек с вареньем

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 350 граммов муки;
– 200 граммов сливочного масла;
– 2 яйца;
– 125 граммов сахара;
– 0,5 чайной ложки разрыхлителя;
– 1 стакан густого варенья или повидла;
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. Отделите желтки от белков. Смешайте муку со 100 граммами сахара, разрыхлителем и щепоткой соли.
  2. Далее добавьте размягченное сливочное масло, желтки и соедините все ингредиенты в мелкую крошку.
  3. Белки взбейте с 25 граммами сахара в крепкую белую пену.
  4. Далее застелите пергаментом противень или форму для выпекания. Разогрейте духовку до 200 – 210 градусов.
  5. Две трети песочной крошки выложите на бумагу и хорошо перемните. Смажьте тесто ровным слоем варенья.
  6. Поверх варенья выложите слой взбитых белков. Сверху засыпьте все крошкой из песочного теста.
  7. Выпекайте пирог в разогретой до 170 градусов духовке примерно 20 – 30 минут до румяности.

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Автор: Ольга Котів