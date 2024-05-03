Они могут стать не только украшением, но и оригинальным десертом. Дети точно будут в восторге.

Стоит попробовать Это надо знать каждому: как проверить, что пасха испеклась

Как приготовить шоколадные гнезда на кулич

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 8

Ингредиенты для теста:

– 150 граммов овсяных хлопьев;

– 150 граммов сахара;

– 60 граммов масла 73%;

– 100 миллилитров молока 2,5%;

– 2 столовые ложки какао;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 100 граммов арахисовой пасты.

Для украшений:

– 100 граммов шоколада;

– 30 граммов изюма;

– 30 граммов грецких орехов.

Приготовление:

В кастрюле растопите масло, добавьте молоко, сахар, какао и ванильный сахар. Доведите до кипения. Варите на маленьком огне, помешивая, 1 минуту. Снимите кастрюлю с огня, добавьте арахисовую пасту и перемешайте. Всыпьте овсяные хлопья и снова хорошо перемешайте. Разделите массу на 6 частей и сформируйте из них шарики. Дайте остыть в течение 5 минут. Затем сформируйте из шариков гнезда и оставьте их на 1 час застывать. На водяной бане растопите шоколад и налейте его в гнезда. Дайте немного остыть и украсьте сверху изюмом и орешками.

Ищете вкусный рецепт на Пасху? Попробуйте приготовить эти фантастические фаршированные яйца.