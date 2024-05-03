Они могут стать не только украшением, но и оригинальным десертом. Дети точно будут в восторге.
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Как приготовить шоколадные гнезда на кулич
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- В кастрюле растопите масло, добавьте молоко, сахар, какао и ванильный сахар. Доведите до кипения. Варите на маленьком огне, помешивая, 1 минуту.
- Снимите кастрюлю с огня, добавьте арахисовую пасту и перемешайте. Всыпьте овсяные хлопья и снова хорошо перемешайте.
- Разделите массу на 6 частей и сформируйте из них шарики. Дайте остыть в течение 5 минут.
- Затем сформируйте из шариков гнезда и оставьте их на 1 час застывать.
- На водяной бане растопите шоколад и налейте его в гнезда.
- Дайте немного остыть и украсьте сверху изюмом и орешками.