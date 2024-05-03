Він готується дуже просто. Тому обов'язково втільте цей рецепт у життя.

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Пиріг від Дарії Цвєк з варенням

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Відокремте жовтки від білків. Змішайте борошно зі 100 грамами цукру, розпушувачем і дрібкою солі.
  2. Далі додайте розм'якшене вершкове масло, жовтки та з'єднайте всі інгредієнти у дрібну крихту.
  3. Білки збийте з 25 грамами цукру в міцну білу піну.
  4. Далі застеліть пергаментом деко або форму для випікання. Розігрійте духовку до 200 – 210 градусів.
  5. Дві третини пісочної крихти викладіть на папір і добре перемніть. Змастіть тісто рівним шаром варення.
  6. Поверх варення викладіть шар збитих білків. Зверху засипте все крихтою з пісочного тіста.
  7. Випікайте пиріг у розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 20 – 30 хвилин до рум'яності.