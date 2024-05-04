Хотя ингредиенты довольно простые, блюдо получится фантастическим. Обязательно сохраните этот рецепт.

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Мясной хлебец "Заяц"

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,2 килограмма фарша;

– 4 яйца;

– 3 луковицы;

– 2 морковки;

– 50 граммов панировочных сухарей;

– соль, перец по вкусу;

– 1 чайная ложка паприки;

– 1 чайная ложка сушеного чеснока.

Приготовление:

Любое мясо перекрутите через мясорубку вместе с луком и морковью. Добавьте 3 яйца, соль, перец, паприку, сушеный чеснок, панировочные сухари и перемешайте ложкой до однородности. Выбейте фарш о миску, как на котлеты, пока он не станет однородным и не будет липнуть. Далее разделите его на 2 части и сформируйте овальные хлебцы. Противень застелите пергаменом и выложите на него хлебцы. Смажьте их взбитым яйцом и поместите в духовку, разогретую до 200 градусов, на 1 час до зарумянивания.

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