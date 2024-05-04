Хотя ингредиенты довольно простые, блюдо получится фантастическим. Обязательно сохраните этот рецепт.
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Мясной хлебец "Заяц"
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Любое мясо перекрутите через мясорубку вместе с луком и морковью. Добавьте 3 яйца, соль, перец, паприку, сушеный чеснок, панировочные сухари и перемешайте ложкой до однородности.
- Выбейте фарш о миску, как на котлеты, пока он не станет однородным и не будет липнуть. Далее разделите его на 2 части и сформируйте овальные хлебцы.
- Противень застелите пергаменом и выложите на него хлебцы. Смажьте их взбитым яйцом и поместите в духовку, разогретую до 200 градусов, на 1 час до зарумянивания.