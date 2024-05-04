Хоч інгредієнти доволі прості, страва вийде фантастичною. Обов'язково збережіть цей рецепт.
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М'ясний хлібець "Заєць"
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Будь-яке м'ясо перекрутіть через м'ясорубку разом із цибулею та морквою. Додайте 3 яйця, сіль, перець, паприку, сушений часник, панірувальні сухарі та перемішайте ложкою до однорідності.
- Вибийте фарш об миску, як на котлети, поки він не стане однорідним і не липнутиме. Далі розділіть його на 2 частини та сформуйте овальні хлібці.
- Деко застеліть пергаменом і викладіть на нього хлібці. Змастіть їх збитим яйцем та помістіть у духовку, розігріту до 200 градусів, на 1 годину, до зарум'янення.