Хоч інгредієнти доволі прості, страва вийде фантастичною. Обов'язково збережіть цей рецепт.

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М'ясний хлібець "Заєць"

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Будь-яке м'ясо перекрутіть через м'ясорубку разом із цибулею та морквою. Додайте 3 яйця, сіль, перець, паприку, сушений часник, панірувальні сухарі та перемішайте ложкою до однорідності.
  2. Вибийте фарш об миску, як на котлети, поки він не стане однорідним і не липнутиме. Далі розділіть його на 2 частини та сформуйте овальні хлібці.
  3. Деко застеліть пергаменом і викладіть на нього хлібці. Змастіть їх збитим яйцем та помістіть у духовку, розігріту до 200 градусів, на 1 годину, до зарум'янення.