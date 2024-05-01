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Крабовые палочки с шампиньонами

  • Время: 20 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Шампиньоны очистите от кожуры и нарежьте пластинками вдоль. Разогрейте на сковороде масло и обжарьте грибы примерно 3 минуты.
  2. Вымойте и покрошите зеленый лук. Выложите его на сковороду, посолите, поперчите и обжарьте с шампиньонами. Затем потушите на слабом огне еще 10 минут.
  3. Освободите от упаковки и раскрутите крабовые палочки.
  4. Холодную начинку из грибов заверните в крабовые палочки.
  5. Взбейте яйца с перцем и мукой.
  6. Снова разогрейте сковороду. Окунайте крабовые палочки в мучно-яичный кляр и жарьте на сковороде до золотистости, время от времени переворачивая.