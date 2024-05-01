Такая закуска понравится многим. Она мгновенно исчезнет с праздничного стола.
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Крабовые палочки с шампиньонами
- Время: 20 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Шампиньоны очистите от кожуры и нарежьте пластинками вдоль. Разогрейте на сковороде масло и обжарьте грибы примерно 3 минуты.
- Вымойте и покрошите зеленый лук. Выложите его на сковороду, посолите, поперчите и обжарьте с шампиньонами. Затем потушите на слабом огне еще 10 минут.
- Освободите от упаковки и раскрутите крабовые палочки.
- Холодную начинку из грибов заверните в крабовые палочки.
- Взбейте яйца с перцем и мукой.
- Снова разогрейте сковороду. Окунайте крабовые палочки в мучно-яичный кляр и жарьте на сковороде до золотистости, время от времени переворачивая.