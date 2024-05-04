Удивите гостей "Зайцем": готовим роскошный мясной хлебец на Пасху
4 мая 2024, 09:30Читати новину українською
Источник:Onyshkevychi
Трудно представить праздничный стол без вкусных мясных блюд. Попробуйте приготовить на Пасху мясной хлебец "Заяц", ведь он простой и очень вкусный.
Хотя ингредиенты довольно простые, блюдо получится фантастическим. Обязательно сохраните этот рецепт.
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Мясной хлебец "Заяц"
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 1,2 килограмма фарша;
– 4 яйца;
– 3 луковицы;
– 2 морковки;
– 50 граммов панировочных сухарей;
– соль, перец по вкусу;
– 1 чайная ложка паприки;
– 1 чайная ложка сушеного чеснока.
Приготовление:
- Любое мясо перекрутите через мясорубку вместе с луком и морковью. Добавьте 3 яйца, соль, перец, паприку, сушеный чеснок, панировочные сухари и перемешайте ложкой до однородности.
- Выбейте фарш о миску, как на котлеты, пока он не станет однородным и не будет липнуть. Далее разделите его на 2 части и сформируйте овальные хлебцы.
- Противень застелите пергаменом и выложите на него хлебцы. Смажьте их взбитым яйцом и поместите в духовку, разогретую до 200 градусов, на 1 час до зарумянивания.