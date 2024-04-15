Пасхальный "Заяц": готовим роскошный мясной хлебец к праздникам
15 апреля 2024, 21:04Читати новину українською
Источник:Picante Cooking
Пасхальный мясной хлебец — красивое и вкусное блюдо, которое нравится многим. Подобное блюдо можно найти в итальянской, греческой, немецкой и даже польской кухне.
Если у Вас нет разъемной кексовой формы, то полностью застелите обычную пергаментом или фольгой, а не только дно. Так “Заяц” легче будет вынимать.
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Рецепт мясного хлебца "Заяц"
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
– 4 яйца;
– 2 столовые ложки кетчупа;
– 1 чайная ложка яблочного уксуса.
Для фарша:
– 450 граммов свиного фарша;
– 450 граммов говяжьего фарша;
– 1 большая луковица;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 яйцо;
– 15 граммов манной крупы;
– 2 чайные ложки сушеного майорана;
– 2 чайные ложки паприки;
– 1,5 чайной ложки соли;
– 0,5 чайной ложки черного свежесмолотого перца;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 столовая ложка свежего, мелко тертого хрена;
– 2 чайные ложки гранулированного лука.
Приготовление:
- Духовку разогрейте до 180 градусов. Яйца для начинки опустите в кипящую воду и варите 7 минут с момента повторного закипания воды. Достаньте из воды, окуните в холодную воду, а когда они немного остынут, осторожно почистьте, стараясь не повредить белок.
- Все ингредиенты кроме мяса поместите в чашу блендера и взбейте все до однородности.
- Оба вида молотого мяса смешайте вместе со смесью из блендера и хорошо перемешайте.
- Дно кексовой формы размером 30 на 10 выстелите пергаментом и выложите в нее 2 трети мясного фарша. Разровняйте и сделайте углубления для яиц.
- По центру вдоль формы выложите чищеные яйца. Накройте оставшейся мясной массой и разровняйте.
- Поставьте форму с мясным хлебом в разогретую духовку. Запекайте примерно час, когда при глубоком прокалывании будет вытекать прозрачный сок или температура внутри достигнет 70 градусов. Через 30 минут запекания, кетчуп смешайте с яблочным уксусом и равномерно смажьте "Заяц".
- Достаньте мясной хлебец из духовки и оставьте на 15 минут в форме. Затем осторожно вынимайте мясной хлебец из формы и аккуратно переложите на сервировочную посуду.