Пасхальный "Заяц": готовим роскошный мясной хлебец к праздникам

15 апреля 2024, 21:04
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Источник:

Picante Cooking

Пасхальный мясной хлебец — красивое и вкусное блюдо, которое нравится многим. Подобное блюдо можно найти в итальянской, греческой, немецкой и даже польской кухне.

Если у Вас нет разъемной кексовой формы, то полностью застелите обычную пергаментом или фольгой, а не только дно. Так “Заяц” легче будет вынимать.

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Рецепт мясного хлебца "Заяц"

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 8
Ингредиенты для начинки:
– 4 яйца;
– 2 столовые ложки кетчупа;
– 1 чайная ложка яблочного уксуса.
Для фарша:
– 450 граммов свиного фарша;
– 450 граммов говяжьего фарша;
– 1 большая луковица;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 яйцо;
– 15 граммов манной крупы;
– 2 чайные ложки сушеного майорана;
– 2 чайные ложки паприки;
– 1,5 чайной ложки соли;
– 0,5 чайной ложки черного свежесмолотого перца;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 столовая ложка свежего, мелко тертого хрена;
– 2 чайные ложки гранулированного лука.

Приготовление:

  1. Духовку разогрейте до 180 градусов. Яйца для начинки опустите в кипящую воду и варите 7 минут с момента повторного закипания воды. Достаньте из воды, окуните в холодную воду, а когда они немного остынут, осторожно почистьте, стараясь не повредить белок.
  2. Все ингредиенты кроме мяса поместите в чашу блендера и взбейте все до однородности.
  3. Оба вида молотого мяса смешайте вместе со смесью из блендера и хорошо перемешайте.
  4. Дно кексовой формы размером 30 на 10 выстелите пергаментом и выложите в нее 2 трети мясного фарша. Разровняйте и сделайте углубления для яиц.
  5. По центру вдоль формы выложите чищеные яйца. Накройте оставшейся мясной массой и разровняйте.
  6. Поставьте форму с мясным хлебом в разогретую духовку. Запекайте примерно час, когда при глубоком прокалывании будет вытекать прозрачный сок или температура внутри достигнет 70 градусов. Через 30 минут запекания, кетчуп смешайте с яблочным уксусом и равномерно смажьте "Заяц".
  7. Достаньте мясной хлебец из духовки и оставьте на 15 минут в форме. Затем осторожно вынимайте мясной хлебец из формы и аккуратно переложите на сервировочную посуду.
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Автор: Ольга Котів