Якщо у Вас немає роз'ємної кексової форми, то повністю застеліть звичайну пергаментом або фольгою, а не лише дно. Так "Заєць" легше буде виймати.

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Рецепт м'ясного хлібця "Заєць"

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти для начинки:

– 4 яйця;

– 2 столові ложки кетчупу;

– 1 чайна ложка яблучного оцту.

Для фаршу:

– 450 грамів свинячого фаршу;

– 450 грамів яловичого фаршу;

– 1 велика цибулина;

– 1 зубчик часнику;

– 1 яйце;

– 15 грамів манної крупи;

– 2 чайні ложки сушеного майорану;

– 2 чайні ложки паприки;

– 1,5 чайної ложки солі;

– 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 столова ложка свіжого, дрібно тертого хрону;

– 2 чайні ложки гранульованої цибулі.

Приготування:

Духовку розігрійте до 180 градусів. Яйця для начинки опустіть у киплячу воду і варіть 7 хвилин з моменту повторного закипання води. Дістаньте з води, занурте в холодну воду, а коли вони трохи вистигнуть, обережно почистьте, намагаючись не пошкодити білок. Усі інгредієнти, крім м'яса, помістіть у чашу блендера й збийте все до однорідності. Обидва види меленого м'яса змішайте разом з сумішшю з блендера й добре перемішайте. Дно кексової форми розміром 30 на 10 вистеліть пергаментом й викладіть в неї 2 третини м'ясного фаршу. Розрівняйте й зробіть заглиблення для яєць. По центру вздовж форми викладіть чищені яйця. Накрийте рештою м'ясної маси й розрівняйте. Поставте форму з м'ясним хлібцем до розігрітої духовки. Запікайте приблизно годину, коли при глибокому проколюванні буде витікати прозорий сік або ж температура всередині сягне 70 градусів. Через 30 хвилин запікання кетчуп змішайте з яблучним оцтом і рівномірно змастіть "Заєць". Дістаньте м'ясний хлібець з духовки й залиште на 15 хвилин у формі. Потім обережно вийміть м'ясний хлібець з форми й акуратно перекладіть на сервірувальний посуд.

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