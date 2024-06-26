Чтобы сделать паштет, надо совсем мало ингредиентов. Этот рецепт может стать вашим любимым.

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Печеночный паштет

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

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Приготовление:

  1. Печень очистьте от пленки и жилок. Хорошо промойте, измельчите и обжарьте на среднем огне до готовности.
  2. Отдельно поджарьте лук и морковь.
  3. Добавьте сливочное масло и поджарку к печени, посолите, поперчите по вкусу и перебейте блендером.