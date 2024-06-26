Чтобы сделать паштет, надо совсем мало ингредиентов. Этот рецепт может стать вашим любимым.
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Печеночный паштет
- Время: 30 минут
- Порций: 4
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Приготовление:
- Печень очистьте от пленки и жилок. Хорошо промойте, измельчите и обжарьте на среднем огне до готовности.
- Отдельно поджарьте лук и морковь.
- Добавьте сливочное масло и поджарку к печени, посолите, поперчите по вкусу и перебейте блендером.