Щоб зробити паштет, треба зовсім мало інгредієнтів. Цей рецепт може стати вашим улюбленим.

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Печінковий паштет

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Дивіться відео, як готувати печінковий паштет

Приготування:

  1. Печінку очистьте від плівки та жилок. Добре промийте, подрібніть і обсмажте на середньому вогні до готовності.
  2. Окремо підсмажте цибулю і моркву.
  3. Додайте масло і засмажку до печінки, посоліть, поперчіть до смаку та перебийте блендером.