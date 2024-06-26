Бюджетно, но максимально вкусно: рецепт нежнейшего паштета из куриной печени

26 июня 2024, 19:59
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Источник:

yuliia.senych

Паштет из куриной печени готовится очень просто. Поэтому совсем не обязательно покупать его в магазине.

Чтобы сделать паштет, надо совсем мало ингредиентов. Этот рецепт может стать вашим любимым.

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Печеночный паштет

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов печени;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– сливочное масло, соль, перец, подсолнечное масло по вкусу.

Смотрите видео, как готовить печеночный паштет

Приготовление:

  1. Печень очистьте от пленки и жилок. Хорошо промойте, измельчите и обжарьте на среднем огне до готовности.
  2. Отдельно поджарьте лук и морковь.
  3. Добавьте сливочное масло и поджарку к печени, посолите, поперчите по вкусу и перебейте блендером.
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Автор: Ольга Котів