Кроме идеального вкуса, такой паштет будет еще и довольно бюджетным. Ведь нужны только самые простые ингредиенты

Стоит попробовать Быстрая закуска за считанные гривны: готовим из вафель

Паштет из куриной печени

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Смотрите, как приготовить паштет из куриной печени: видео

Приготовление:

  1. Нарежьте лук, пассеруйте его на масле с добавлением чеснока и тимьяна.
  2. Влейте коньяк на сковороду, подожгите и выпаривайте около 10 минут на минимальном огне.
  3. Отдельно растопите масло.
  4. Очистите печень от пленок. Соедините печень, сливки, масло, лук и яйца. Важно, чтобы все было комнатной температуры.
  5. Тщательно перебейте и посолите.
  6. Залейте в форму, поставьте на противень, который залейте водой.
  7. Выпекайте 1,5 часа при температуре 130 градусов в режиме "верх и низ".