Кроме идеального вкуса, такой паштет будет еще и довольно бюджетным. Ведь нужны только самые простые ингредиенты
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Паштет из куриной печени
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Смотрите, как приготовить паштет из куриной печени: видео
Приготовление:
- Нарежьте лук, пассеруйте его на масле с добавлением чеснока и тимьяна.
- Влейте коньяк на сковороду, подожгите и выпаривайте около 10 минут на минимальном огне.
- Отдельно растопите масло.
- Очистите печень от пленок. Соедините печень, сливки, масло, лук и яйца. Важно, чтобы все было комнатной температуры.
- Тщательно перебейте и посолите.
- Залейте в форму, поставьте на противень, который залейте водой.
- Выпекайте 1,5 часа при температуре 130 градусов в режиме "верх и низ".