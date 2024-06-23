Окрім ідеального смаку, такий паштет буде ще й доволі бюджетним. Адже потрібні лише найпростіші інгредієнти
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Паштет з курячої печінки
- Час: 2 години
- Порцій: 6
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Приготування:
- Наріжте цибулю, пасеруйте її на маслі з додаванням часнику та чебрецю.
- Влийте коньяк на пательню, підпаліть та випарюйте близько 10 хвилин на мінімальному вогні.
- Окремо розтопіть масло.
- Очистьте печінку від плівок. З'єднайте печінку, вершки, масло, цибулю та яйця. Важливо, щоб все було кімнатної температури.
- Ретельно перебийте та посоліть.
- Залийте у форму, поставте на деко, яке залийте водою.
- Випікайте 1,5 години при температурі 130 градусів в режимі "верх і низ".