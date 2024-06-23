Окрім ідеального смаку, такий паштет буде ще й доволі бюджетним. Адже потрібні лише найпростіші інгредієнти

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Паштет з курячої печінки

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6

Дивіться, як приготувати паштет з курячої печінки: відео

Приготування:

  1. Наріжте цибулю, пасеруйте її на маслі з додаванням часнику та чебрецю.
  2. Влийте коньяк на пательню, підпаліть та випарюйте близько 10 хвилин на мінімальному вогні.
  3. Окремо розтопіть масло.
  4. Очистьте печінку від плівок. З'єднайте печінку, вершки, масло, цибулю та яйця. Важливо, щоб все було кімнатної температури.
  5. Ретельно перебийте та посоліть.
  6. Залийте у форму, поставте на деко, яке залийте водою.
  7. Випікайте 1,5 години при температурі 130 градусів в режимі "верх і низ".