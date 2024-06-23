Нежный, как облачко: как приготовить идеальный паштет из куриной печени

23 июня 2024, 20:59
Читати новину українською

Источник:

gorbenko_art

Паштет из куриной печени прекрасно подходит к завтраку или легкому перекусу. Не нужно его покупать, ведь это блюдо готовится очень просто.

Кроме идеального вкуса, такой паштет будет еще и довольно бюджетным. Ведь нужны только самые простые ингредиенты

Стоит попробовать Быстрая закуска за считанные гривны: готовим из вафель

Паштет из куриной печени

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 500 граммов куриной печени;
– 180 граммов масла;
– 1 большой лук;
– 2 зубчика чеснока;
– 70 миллилитров коньяка;
– 3 щепотки тимьяна;
– 5 яиц;
– 200 миллилитров сливок 33%;
– соль по вкусу.

Смотрите, как приготовить паштет из куриной печени: видео

Приготовление:

  1. Нарежьте лук, пассеруйте его на масле с добавлением чеснока и тимьяна.
  2. Влейте коньяк на сковороду, подожгите и выпаривайте около 10 минут на минимальном огне.
  3. Отдельно растопите масло.
  4. Очистите печень от пленок. Соедините печень, сливки, масло, лук и яйца. Важно, чтобы все было комнатной температуры.
  5. Тщательно перебейте и посолите.
  6. Залейте в форму, поставьте на противень, который залейте водой.
  7. Выпекайте 1,5 часа при температуре 130 градусов в режиме "верх и низ".

Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить молодой картофель со сметаной и чесноком.
Автор: Ольга Котів