Вкуснее, чем фуа-гра: готовим фантастический паштет из куриной печени на зиму
29 июля 2024, 15:43Читати новину українською
Источник:Shuba
Паштет из куриной печени имеет просто незабываемый вкус. Советуем приготовить его по этому простому рецепту.
Такой паштет может храниться 1 год в холодильнике. Поэтому вы можете пробовать его даже зимой.
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Паштет из куриной печени
- Время: 1 час 50 минут
- Порций: 6
– 10 миллилитров оливкового масла;
– 100 граммов бекона;
– 250 граммов красного лука;
– 200 миллилитров белого сухого вина;
– 50 миллилитров бренди;
– 500 граммов куриной печени;
– 4 яйца;
– 1 желток;
– 10 граммов соли;
– 1 грамм корицы;
– 200 граммов топленого масла.
Приготовление:
- Произвольно нарежьте лук и бекон. Обжарьте на маленьком огне, после чего влейте бренди и вино, чтобы закипело.
- Полученный бульон процедите. Сухую массу перетрите через сито, смешайте с горячим маслом и охладите до комнатной температуры.
- Взбейте блендером яйца, специи, очищенную от пленок печень и охлажденный бульон с маслом. Процедите массу через сито и разлейте по баночкам.
- Банки закройте крышками и поставьте в кастрюлю с холодной водой. Поставьте кастрюлю на плиту и варите полтора часа на малом огне.