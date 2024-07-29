Такий паштет може зберігатися 1 рік у холодильнику. Тому ви можете куштувати його навіть взимку.
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Паштет з курячої печінки
- Час: 1 година 50 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Довільно наріжте цибулю та бекон. Обсмажте на маленькому вогні, після чого влийте бренді та вино, щоб закипіло.
- Отриманий бульйон процідіть. Суху масу перетріть через сито, змішайте з гарячою олією та охолодіть до кімнатної температури.
- Збийте блендером яйця, спеції, очищену від плівок печінку та охолоджений бульйон із маслом. Процідіть масу через сито та розлийте по баночках.
- Банки закрийте кришками та поставте у каструлю із холодною водою. Поставте каструлю на плиту та варіть півтори години на малому вогні.