Такий паштет може зберігатися 1 рік у холодильнику. Тому ви можете куштувати його навіть взимку.

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Паштет з курячої печінки

Час : 1 година 50 хвилин

: 1 година 50 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 10 мілілітрів оливкової олії;

– 100 грамів бекону;

– 250 грамів червоної цибулі;

– 200 мілілітрів білого сухого вина;

– 50 мілілітрів бренді;

– 500 грамів курячої печінки;

– 4 яйця;

– 1 жовток;

– 10 грамів солі;

– 1 грам кориці;

– 200 грамів топленого масла.

Приготування:

Довільно наріжте цибулю та бекон. Обсмажте на маленькому вогні, після чого влийте бренді та вино, щоб закипіло. Отриманий бульйон процідіть. Суху масу перетріть через сито, змішайте з гарячою олією та охолодіть до кімнатної температури. Збийте блендером яйця, спеції, очищену від плівок печінку та охолоджений бульйон із маслом. Процідіть масу через сито та розлийте по баночках. Банки закрийте кришками та поставте у каструлю із холодною водою. Поставте каструлю на плиту та варіть півтори години на малому вогні.

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