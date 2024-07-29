Такий паштет може зберігатися 1 рік у холодильнику. Тому ви можете куштувати його навіть взимку.

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Паштет з курячої печінки

  • Час: 1 година 50 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Довільно наріжте цибулю та бекон. Обсмажте на маленькому вогні, після чого влийте бренді та вино, щоб закипіло.
  2. Отриманий бульйон процідіть. Суху масу перетріть через сито, змішайте з гарячою олією та охолодіть до кімнатної температури.
  3. Збийте блендером яйця, спеції, очищену від плівок печінку та охолоджений бульйон із маслом. Процідіть масу через сито та розлийте по баночках.
  4. Банки закрийте кришками та поставте у каструлю із холодною водою. Поставте каструлю на плиту та варіть півтори години на малому вогні.