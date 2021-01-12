Рецепт паштету з курячої печінки від Володимира Ярославського
Шеф-кухар запевняє, що приготований паштет з курячої печінки за його рецептом не темніє та чудово смакує навіть без додаткового шару желе. Гайда готувати смачний курячий паштет на закуску разом з Smachno News.
Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" поділився смачним рецептом домашнього паштету з курячої печінки на своїй сторінці в інстаграм.
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Володимир Ярославський успішний ресторатор та шеф-кухар, а його рецепти завжди готові здивувати вас смаком та легкістю у приготуванні.
Як приготувати паштет вдома
- Ретельно помийте печінки,видаліть плівки та перевірте на залишки жовчі.
- Овочі ретельно помийте, почистіть та наріжте на великі кубики. У розігрітій сковорідці з олією обсмажте цибулю з морквою до золотистої скоринки. Додайте до овочевої засмажки селеру та продовжуйте готувати їх.
- Додайте до овочів курячу печінку та обсмажуйте всі інгредієнти для паштету 5-7 хвилин. Посоліть та поперчіть печінку. додайте решту спецій й перемішайте. Тушкуйте інгредієнти під кришкою до готовності на маленькому вогні 15-20 хвилин..
- Зніміть кришку та тушкуйте ще 5-10 хвилин, щоб позбутись зайвої вологи.
- Додайте мед та перемішайте.
- Охолодіть заготовку на паштет та перекрутіть її на м'ясорубці або подрібніть у блендері.
- З'єднайте паштет з вершковим маслом та знову перекрутіть через м'ясорубку.
- Викладіть готовий паштет з курячої печінки миску та подавайте до столу з хрустким хлібом. Смачного!
Джерело: SmachnoNews
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