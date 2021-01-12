Шеф-кухар запевняє, що приготований паштет з курячої печінки за його рецептом не темніє та чудово смакує навіть без додаткового шару желе. Гайда готувати смачний курячий паштет на закуску разом з Smachno News.

Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" поділився смачним рецептом домашнього паштету з курячої печінки на своїй сторінці в інстаграм. Читайте також Млинці від Ярославського: простий та перевірений рецепт від шеф-кухаря Володимир Ярославський успішний ресторатор та шеф-кухар, а його рецепти завжди готові здивувати вас смаком та легкістю у приготуванні. Інгредієнти:

– 500 г курячої печінки;

– 300 г цибулі;

– 250 г моркви;

– 75 г стебла селери;

– 200 г вершкового масла;

– 20 г меду;

– сіль, духмяний та чорний перці;

– тим'ян;

– олія для обсмаження овочів. Як приготувати паштет вдома Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Владимир Ярославский (@yaroslavskyi_vova) Ретельно помийте печінки,видаліть плівки та перевірте на залишки жовчі. Овочі ретельно помийте, почистіть та наріжте на великі кубики. У розігрітій сковорідці з олією обсмажте цибулю з морквою до золотистої скоринки. Додайте до овочевої засмажки селеру та продовжуйте готувати їх. Додайте до овочів курячу печінку та обсмажуйте всі інгредієнти для паштету 5-7 хвилин. Посоліть та поперчіть печінку. додайте решту спецій й перемішайте. Тушкуйте інгредієнти під кришкою до готовності на маленькому вогні 15-20 хвилин.. Зніміть кришку та тушкуйте ще 5-10 хвилин, щоб позбутись зайвої вологи. Додайте мед та перемішайте. Охолодіть заготовку на паштет та перекрутіть її на м'ясорубці або подрібніть у блендері. З'єднайте паштет з вершковим маслом та знову перекрутіть через м'ясорубку. Викладіть готовий паштет з курячої печінки миску та подавайте до столу з хрустким хлібом. Смачного!