Нежный домашний паштет по рецепту Лизы Глинской станет вашим любимым!

Талантливая кондитер и автор кулинарных книг – Елизавета Глинская подготовила замечательный рецепт домашнего, нежного паштета из печени, который понравится каждому.

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Чтобы предоставить паштету яркого вида и вкуса, Лиза Глинская предлагает дополнительно приготовить желе из клюквы на агар-агаре. Приятная кислинка клюквы прекрасно сочетается с нежной текстурой паштета. Кстати, по этому рецепту можно приготовить паштет как из куриной, так и из индюшачьей печени.

Как приготовить паштет из печени

Ингредиенты:

– 500 г индюшачьей печени;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 100 г сливочного масла;

– 20 мл масла;

– 1 вареное яйцо,

– 20 мл бренди;

– соль, перец.

Нарезаем предварительно вымытую печень на кусочки, обжариваем на сковороде со сливочным и растительным маслом. Солим печень и добавляем молотый черный перец. Переложите печень в миску, а сок из нее оставьте в сковородке. Нарезаем кубиком морковь и лук. На отдельной сковороде обжариваем овощи. К соку из печени необходимо добавить бренди и испарить алкоголь. Влейте соус к печени. Смешайте все ингредиенты в блендере и измельчите в однородную массу. Дополнительно перетрите паштет через сито. Выложите паштет в форму в которой вы будете подавать закуску. Переходим к приготовлению мармелада для паштета.

Как приготовить мармелад (желе) из клюквы

Ингредиенты:

– 100 мл пюре клюквы;

– 50 мл воды;

– 1 г агар-агара;

– 30-40 г сахара.