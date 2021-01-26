Домашний паштет из индюшачьей печени с клюквенным желе: рецепт закуски от Лизы Глинской
Нежный домашний паштет по рецепту Лизы Глинской станет вашим любимым!
Источник: инстаграм Лизы Глинской
Талантливая кондитер и автор кулинарных книг – Елизавета Глинская подготовила замечательный рецепт домашнего, нежного паштета из печени, который понравится каждому.
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Чтобы предоставить паштету яркого вида и вкуса, Лиза Глинская предлагает дополнительно приготовить желе из клюквы на агар-агаре. Приятная кислинка клюквы прекрасно сочетается с нежной текстурой паштета. Кстати, по этому рецепту можно приготовить паштет как из куриной, так и из индюшачьей печени.
Как приготовить паштет из печени
- Нарезаем предварительно вымытую печень на кусочки, обжариваем на сковороде со сливочным и растительным маслом. Солим печень и добавляем молотый черный перец. Переложите печень в миску, а сок из нее оставьте в сковородке.
- Нарезаем кубиком морковь и лук. На отдельной сковороде обжариваем овощи.
- К соку из печени необходимо добавить бренди и испарить алкоголь. Влейте соус к печени.
- Смешайте все ингредиенты в блендере и измельчите в однородную массу. Дополнительно перетрите паштет через сито.
- Выложите паштет в форму в которой вы будете подавать закуску.
- Переходим к приготовлению мармелада для паштета.
Как приготовить мармелад (желе) из клюквы
- Соединяем все ингредиенты в кастрюле и при постоянном помешивании доводим до кипения. Кипятим 1-2 минуты и снимаем пенку.
- Пока мармелад еще горячий заливаем им паштет и ставим в холодильник застыть на несколько часов.
- Подавайте паштет с мармеладом к гречневому хлебу. Приятного аппетита!
Источник: Глинская Лиза
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