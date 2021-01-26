Домашній паштет з індичої печінки та журавлиним желе: рецепт закуски від Лізи Глінської
Ніжний домашній паштет за рецептом Лізи Глінської стане вашим улюбленим!
Джерело: інстаграм Лізи Глінської
Талановита кондитерка та авторка кулінарних книг – Єлизавета Глінська підготувала чудовий рецепт домашнього, ніжного паштету з печінки, який подобається кожному.
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Щоб надати паштету яскравого вигляду та смаку, Ліза Глінська пропонує додатково приготувати желе з журавлини на агар-агарі. Приємна кислинка журавлини чудово поєднується з ніжною текстурою паштету. До речі, за цим рецептом можна приготувати паштет як з курячої, так і з індичої печінки.
Як приготувати паштет з печінки
- Нарізаємо попередньо вимиту печінку на шматочки, обсмажуємо на сковорідці з вершковим маслом та олією. Солимо печінку та додаємо меленого чорного перцю. Перекладіть печінку в миску, а сік з неї залишіть в сковорідці.
- Нарізаємо кубиком моркву та цибулю. На окремій сковорідці обсмажте овочі.
- До соку з печінки додайте бренді та випарте алкоголь. Влийте соус до печінки.
- Змішайте всі інгредієнти в блендері та подрібніть в однорідну масу. Додатково перетріть паштет через сито.
- Викладіть паштет у форму в якій ви будете подавати закуску.
- Переходимо до приготування мармеладу для паштету.
Як приготувати мармелад (желе) з журавлини
- З'єднуємо всі інгредієнти у каструлі та при постійному помішуванні доводимо до кипіння. Кип'ятимо 1-2 хвилини та знімаємо пінку.
- Доки мармелад ще гарячий заливаємо ним паштет та ставимо в холодильник застигнути на кілька годин.
- Подавайте паштет з мармеладом до гречаного хліба. Смачного!
Джерело: Глінська Ліза
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