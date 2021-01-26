Ніжний домашній паштет за рецептом Лізи Глінської стане вашим улюбленим!

Джерело: інстаграм Лізи Глінської

Талановита кондитерка та авторка кулінарних книг – Єлизавета Глінська підготувала чудовий рецепт домашнього, ніжного паштету з печінки, який подобається кожному.

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Щоб надати паштету яскравого вигляду та смаку, Ліза Глінська пропонує додатково приготувати желе з журавлини на агар-агарі. Приємна кислинка журавлини чудово поєднується з ніжною текстурою паштету. До речі, за цим рецептом можна приготувати паштет як з курячої, так і з індичої печінки.

Як приготувати паштет з печінки

Інгредієнти:

– 500 г індичої печінки;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 100 г вершкового масла;

– 20 мл олії;

– 1 варене яйце;

– 20 мл бренді;

– сіль, перець.

Нарізаємо попередньо вимиту печінку на шматочки, обсмажуємо на сковорідці з вершковим маслом та олією. Солимо печінку та додаємо меленого чорного перцю. Перекладіть печінку в миску, а сік з неї залишіть в сковорідці. Нарізаємо кубиком моркву та цибулю. На окремій сковорідці обсмажте овочі. До соку з печінки додайте бренді та випарте алкоголь. Влийте соус до печінки. Змішайте всі інгредієнти в блендері та подрібніть в однорідну масу. Додатково перетріть паштет через сито. Викладіть паштет у форму в якій ви будете подавати закуску. Переходимо до приготування мармеладу для паштету.

Як приготувати мармелад (желе) з журавлини

Інгредієнти:

– 100 мл пюре журавлини;

– 50 мл води;

– 1 г агар-агару;

– 30-40 г цукру.