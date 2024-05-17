Однако добавив лишь один неожиданный ингредиент, вы получите пасту с неповторимым летним вкусом. Речь идет о цветах акации.

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Паста Альфредо с цветами акации

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов макарон;

– 115 граммов сливочного масла;

– 360 граммов сливок;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 чайные ложки итальянской зелени;

– соль и свежесмолотый перец по вкусу;

– 200 граммов тертого пармезана;

– 50 граммов цветков акации.

Приготовление:

Доведите подсоленную воду с небольшим количеством масла до кипения. Когда она закипит, добавьте макароны и варите согласно инструкции на упаковке. Растопите на сковороде сливочное масло, добавьте 2 мелко нарезанные зубчика чеснока, перемешайте и влейте сливки. Приправьте солью, свежемолотым перцем и итальянскими травами. Добавьте в соус 180 граммов пармезана. Хорошо перемешайте, пока сыр не расплавится. Слейте воду с макарон и добавьте их в соус Альфредо. Хорошо перемешайте, а затем разложите по тарелкам. Посыпьте сверху тертым пармезаном, цветами акации и сразу подавайте.

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