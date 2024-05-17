Проте, додавши лише один несподіваний інгредієнт, ви отримаєте пасту з неповторним літнім смаком. Мовиться про квіти акації.
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Паста Альфредо з квітами акації
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Доведіть підсолену воду з невеликою кількістю олії до кипіння. Коли вона закипить, додайте макарони та варіть згідно з інструкцією на пакуванні.
- Розтопіть на пательні вершкове масло, додайте 2 дрібно нарізані зубчики часнику, перемішайте і влийте вершки. Приправте сіллю, свіжомеленим перцем та італійськими травами.
- Додайте в соус 180 грамів пармезану. Добре перемішайте, поки сир не розплавиться.
- Злийте воду з макаронів і додайте їх у соус Альфредо. Добре перемішайте, а потім розкладіть по тарілках. Посипте зверху тертим пармезаном, квітами акації та відразу подавайте.