Ваши родные будут в шоке: готовим пасту Альфредо с неожиданным ингредиентом

17 мая 2024, 18:57
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Источник:

flavor.tailors

Классическая паста Альфредо готовится всего из трех ингредиентов. Именно макароны, сливочное масло и пармезан создают роскошный шелковый вкус.

Однако добавив лишь один неожиданный ингредиент, вы получите пасту с неповторимым летним вкусом. Речь идет о цветах акации.

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Паста Альфредо с цветами акации

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 300 граммов макарон;
– 115 граммов сливочного масла;
– 360 граммов сливок;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 чайные ложки итальянской зелени;
– соль и свежесмолотый перец по вкусу;
– 200 граммов тертого пармезана;
– 50 граммов цветков акации.

Приготовление:

  1. Доведите подсоленную воду с небольшим количеством масла до кипения. Когда она закипит, добавьте макароны и варите согласно инструкции на упаковке.
  2. Растопите на сковороде сливочное масло, добавьте 2 мелко нарезанные зубчика чеснока, перемешайте и влейте сливки. Приправьте солью, свежемолотым перцем и итальянскими травами.
  3. Добавьте в соус 180 граммов пармезана. Хорошо перемешайте, пока сыр не расплавится.
  4. Слейте воду с макарон и добавьте их в соус Альфредо. Хорошо перемешайте, а затем разложите по тарелкам. Посыпьте сверху тертым пармезаном, цветами акации и сразу подавайте.

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Автор: Ольга Котів