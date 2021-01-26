Легкий та смачний рецепт фрикадельок у томатному соусі. Страва, яка сподобається дітям і дорослим.

Джерело: фейсбук Марко Черветті Марко Черветті поділився рецептом зі своїми шанувальниками. "Польпетте" або фрикадельки – традиційна італійська страва готується у формі кульок з додаванням томатного соусу. Читайте також Равіолі зі шпинатом: простий рецепт від Марко Черветті Рецепт "Польпетте" Інгредієнти:

– 600 грамів свинини;

– 600 грамів телятини;

– 3 зубчики часнику;

– 4 яйця;

– 30 грамів твердого сиру (пармезан);

– 25 грамів оливкової олії;

– соняшникова олія;

– петрушка;

– панірувальні сухарі;

– сіль, перець. Інгредієнти для соусу:

– 25 грамів оливкової олії;

– 5 зубчиків часнику;

– 1,2 літри томатів у власному соку. Для приготування ретельно помийте м'ясо, розріжте на шматочки, подрібніть у м'ясорубці. Почистіть, подрібніть часник ножем. Помийте, подрібніть петрушку. На грубій тертці натріть сир. У миску викладіть фарш, додайте яйця, часник, петрушку, сухарі, пармезан, оливкову олію, ретельно перемішайте. Сформуйте м'ясні кульки. У каструлі з розігрітою соняшниковою олією обсмажте фрикадельки. Для приготування соусу у каструлі розігрійте томатну пасту, додайте оливкову олію, часник, перемішайте. Розігрійте духовку до 180 градусів, викладіть у каструлю фрикадельки, додайте томатний соус, відправте запікатись на 30 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного! Рецепт "Польпетте" від Марко Черветті у відео: